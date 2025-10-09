Школьник ударил беременную учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четвероклассник ударил беременную учительницу во время конфликта с одноклассником. Инцидент произошел на уроке физкультуры в одной из школ Екатеринбурга, сообщает портал E1.RU.

По информации издания, между двумя учениками четвертого класса вспыхнула ссора. В попытке уладить конфликт вмешались как сверстники, так и преподаватель физической культуры.

После этого один из мальчиков был отведен к классному руководителю. Во время разговора с педагогом ребенок неожиданно ударил женщину рукой по спине. Как уточняется, учительница находится в положении.

В администрации школы заявили, что преподаватель не получила травм. Однако вскоре после инцидента она ушла на больничный. При этом в образовательном учреждении отметили, что ее ухудшившееся самочувствие не связано напрямую с произошедшим — проблемы со здоровьем наблюдались у нее еще до этого.

Также сообщается, что после случившегося ученик позволил себе грубость в адрес директора школы.

