США разместят 200 военных для контроля за прекращением огня в Газе

Давид Андриясов
Ранее глава ХАМАС объявил об окончании войны в секторе Газа.

Зачем США размещают новые войска на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Löb

США разместят на Ближнем Востоке 200 военных для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в Газе, сообщило агентство AFP

"Американская военная группа из 200 человек будет развернута на Ближнем Востоке для "контроля" за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа", — передает агентство.

По утверждению американского адмирала Брэда Купера, контингент из США будет вести "наблюдение, контроль и обеспечени отсутствия нарушений". Кроме того, в состав группы должны войти силы из Египта, Катара, Турции и, вероятно, ОАЭ. 

ХАМАС 3 октября принял предложения президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в секторе Газа. Через несколько часов после этого Тель-Авив объявил о прекращении военной операции в анклаве, а 6 октября стороны конфликта начали переговоры в Шарм-эш-Шейхе. Посредниками выступили Египет и Катар.

В четверг стало известно, что стороны договорились, что в течение 72-х часов пленных израильтян вернут на родину. Кроме того, первый этап соглашений, подписанных в Египте, предполагает, что после возвращения заложников ЦАХАЛ передислоцируют к  «желтой линии», обозначенной на картах президентом США Дональдом Трампом. Израильская армия будет контролировать около 53% территории палестинского анклава.

Война в секторе Газа, которая началась с нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, продлилась два года и два дня. Боевые действия сопровождались значительными человеческими жертвами, счет пошел на десятки тысяч. 

