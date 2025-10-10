«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли

В Москве состоялась премьера сериала Кончаловского «Хроники русской революции»

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера исторического сериала народного артиста РСФСР, режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Исполнители главных ролей рассказали корреспонденту 5-tv.ru о том, как проходили съемки и как великий кинематографист помогал актерам вжиться в образы своих героев.

В «Хрониках русской революции» знаменитый режиссер решил осмыслить события вековой давности, эхо от которых раздается по всему миру до сих пор. Эпическое полотно охватывает практически 20-летний период в истории нашей страны: с октября 1905 по 1924 год.

Повествование начинается с ограбления банка в Хельсинки. Затем зрителей переносят в Санкт-Петербург — город, имя которого навсегда будет связано с Октябрьской революцией. Через истории вымышленных персонажей Андрей Кончаловский, как Лев Толстой или Михаил Шолохов, рисует картину целой эпохи, которая изменила судьбу России, да и всего мира.

На протяжении 16 серий зрители познакомятся и с реально существовавшими историческими личностями, которых исполнили такие выдающиеся актеры, как Никита Ефремов, Юлия Высоцкая и Евгений Ткачук.

Никита Ефремов — «зерно роли»

Естественно, одним из главных героев сериала, посвященного событиям 1917 года в России, стал Николай II, которого сыграл актер Никита Ефремов. Он признался, что Кончаловский сразу направил его в верное русло.

«Мне кажется, он сразу дал мне зерно роли. Он сказал, что Николай знает, как уйдет из этой жизни. Это сразу определило огромное количество вещей: то, как распределяется его внимание, то, как он общается с людьми», — отметил артист.

Актер признался, что его герой находился в тени своего отца императора Александра III. Ефремову такая психология оказалась довольно близка, ведь он и сам происходит из семьи выдающихся актеров. Однако артист признался, что у него данный вопрос решен, в отличие от Николая II. Но именно это помогло артисту найти точки соприкосновения со своим персонажем.

«Он (Андрей Кончаловский. — Прим. Ред.) очень мудрый человек, очень внимательный, очень чувствующий, и он прекрасно видит, в каком ты состоянии, что тебе нужно, где тебя можно отпустить. <…> Мы пришли с Юрой (Борисовым. — Прим. Ред.) в вагончик, он прочитал какое-то стихотворение, и все — ты сразу понимаешь, что ему нужно», — добавил актер.

Также Ефремов назвал Кончаловского человеком невероятной культурной образованности.

Евгений Ткачук — «мозг Владимира Ильича»

На другом полюсе революции стоит главный ее идеолог и человек, имя которого носил город на Неве почти 70 лет — Владимир Ильич Ленин. Его в сериале исполнил актер Евгений Ткачук.

Образ вождя революции, пожалуй, один из самых сложных в ленте. Естественно, актер должен был серьезно подготовиться. Ткачук признался, что Кончаловский посоветовал ему для вдохновения почитать биографию Ленина, написанную Львом Данилкиным, «Ленин. Пантократор солнечных пылинок».

«Он посоветовал главную книгу, которой я вдохновлялся — это „Ленин. Пантократор солнечных пылинок“ Данилкина. Практически вся информация, которая существует на сегодняшний день, вошла в книгу о Владимире Ильиче», — отметил артист.

Нетрудно заметить, что Ткачук внешне мало похож на Ленина. Кроме того, у актера нет и характерной картавости. Преобразиться в вождя революции артисту помогла команда гримеров.

Актер признался, что процедура занимала около трех с половиной часов каждый день, так как приходилось изменить форму головы Евгения. Он отметил, что «мозг Владимира Ильича должен был быть виден». Выработать же картавость помогли педагоги по речи.

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли 1/4 Кадр из сериала «Хроники русской революции», 2025г 2/4 Кадр из сериала «Хроники русской революции», 2025г 3/4 Кадр из сериала «Хроники русской революции», 2025г 4/4 Кадр из сериала «Хроники русской революции», 2025г

Ольга Лерман — «она — шампанское»

Если же Ленин и Николай II приходились друг другу врагами, то отношения императора и заслуженной артистки Императорских театров Матильды Кшесинской носили совершенно другой характер.

Еще будучи цесаревичем, Николай II встретил танцовщицу. Это случилось в 1890 году. Тогда же у них вспыхнул роман, который продлился четыре года, до весны 1894-го, когда Александра Федоровна дала согласие стать женой Николая II. Роль любовницы императора исполнила актриса Ольга Лерман.

Вжиться в образ своей героини артистке помог Андрей Кончаловский.

«Мы как-то встречались в первый съемочный день, мы подготовились, загримировались. Потом мы сидели с ним, болтали. Он рассказывал всякие истории, и как-то он так походя повернулся и сказал: „Ну она (Матильда Кшесинская. — Прим. ред.), она такое шампанское“. И этого мне было достаточно», — рассказала Лерман.

Кроме того, актриса призналась, что согласилась стать частью сериала «Хроники русской революции» только ради того, чтобы поработать с Кончаловским, а вовсе не ради роли.

Юлия Высоцкая — «партия в оркестре»

В сериале существуют и вымышленные персонажи. В целом, это довольно распространенный прием в кино — рассказать реальную историю от лица выдуманных героев. Так и свободы творчества больше, да и драматургия острее.

Одной из главных героинь сериала является Ариадна Славина, которую связывают романтические отношения с героем Юры Борисова. Удивительно, но и она, пусть и малейше, но связана с императором.

Михаила Прохорова (Юра Борисов) назначает на должность офицера особого отдела полиции сам Николай II. Таким образом Кончаловский разрушает невидимую грань между реальностью и вымыслом, а также завязывает судьбы своих персонажей в невидимый узел.

Ариадну Славину исполнила заслуженная артистка РФ Юлия Высоцкая. Она работала с Кончаловским и ранее. Кроме того, актриса состоит в браке с режиссером с 1998 года.

«Я — один из винтиков. Мы (артисты. — Прим. ред.) можем, конечно, привнести какие-то свои решения, краски, предложить режиссеру. Если повезет и режиссер гениальный, как нам очень повезло всем в данном проекте, то ты исполняешь гениально партию в этом оркестре», — отметила артистка.

Высоцкая уточнила, что у ее героини было всего по паре сцен в каждой серии, поэтому ей приходилось держать «напряжение характера».

Андрей Кончаловский

На премьере сериала выступил и сам создатель эпического полотна, режиссер Андрей Кончаловский. Кинематографист отметил, что его самой главной задачей было изобразить события начала XX века соразмерными, так как такие колоссальные перемены очень сложно охватить и, уж тем более, передать.

«Я смиренно прошу у судьбы прощения за то, что мы решились на этот дерзкий поступок — рассказать еще раз, может быть, по-другому, историю нашей великой страны и эти великие события, значимость которых очень трудно преувеличить, особенно сегодня, когда все уходит вдаль и на песке остаются только следы, заметаемые ветром истории», — рассказал режиссер.

Кончаловский отметил, что для него очень важно и ценно сохранить память о тех людях, которые творили историю и которых вела сама судьба. Сняв «Хроники…», режиссер и сам уподобился летописцу, то есть человеку, буквально творившему историю.

Как истинный художник, Кончаловский в своем творчестве осмысливал самые разные эпохи мировой истории. Неудивительно, что революция 1917 года привлекла внимание режиссера. Сложные времена породили сложных людей.

Уверенно можно сказать, что благодаря таланту Кончаловского актерам удалось блестяще воплотить на экране самых разных героев: от Владимира Ильича Ленина и Николая II до танцовщицы Матильды Кшесинской.

