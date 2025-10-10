Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Филиппин

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 49 0

В стране объявлена угроза цунами.

У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение сегодня

Фото: www.globallookpress.com/Luca Renner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали у берегов Филиппин. Об этом сообщили в геологической службе США.

В ведомстве уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 58 километров. Эпицентр располагался в 140 километрах от портового города Давао в одноименном регионе.

В то же время в Институте вулканологии и сейсмологии Филиппин отметили, что магнитуда сейсмособытия составила 7,6.

Кроме того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило об угрозе цунами. Высота волн может составить от одного до трех метров.

«Опасные волны цунами вероятны для побережья, расположенного в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения», — отмечается в публикации.

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах 30 сентября. Магнитуда сейсмособытия составила 6,9. По данным специалистов Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился на глубине десяти километров в 18 километрах от города Бого на острове Себу.

В результате землетрясения погибли 72 человека. Кроме того, пострадали еще 294 жителя.

В Национальном совете по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими уточнили, что в провинции Себу в результате землетрясения крова лишились 20 тысяч человек. Всего сейсмособытие затронуло порядка 170 тысяч жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Киргизии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.41
-0.14 94.70
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
Незаконная прописка: как в вашей квартире могут «поселиться» посторонние — и как их выселить
7:39
Не просто грустно: психиатр рассказал о симптомах клинической депрессии
7:30
Российские Су-34 разнесли пункт управления дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Россиян предупредили об аномально холодной зиме
7:11
Цымбалюк-Романовская отказалась видеться с родственниками Джигарханяна
7:00
«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли

Сейчас читают

«Хроники русской революции»: как Кончаловский помогал актерам вжиться в роли
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Гений, миллиардер, донор спермы: самые скандальные выходки Павла Дурова

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео