На Филиппинах проведут эвакуацию из-за мощного землетрясения

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 61 0

Президент Маркос-младший объявил о вывозе населения из прибрежных районов.

Землетрясение на Филиппинах — последние данные

Фото: Reuters/Eloisa Lopez

На юге Филлипин проведут эвакуацию населения из-за сильных подземных толчков. Об этом сообщает администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего.

«Поисково-спасательные операции и оказание первой помощи уже готовятся и начнутся как только это станет безопасным», — сказал глава государства.

По словам Маркоса-младшего, власти оценивают ситуацию и следят за тем, чтобы люди были в безопасности. В спасении жителей будет участвовать Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий, Управление гражданской обороны, Вооруженные силы, Береговая охрана Филиппин и другие вовлеченные ведомства. Эвакуация затронет прибрежные районы, для населения будут активизированы линии экстренной связи, отметил президент.

Как ранее писал 5-tv, у берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6. Местный институт вулканологии и сейсмологии также ранее выпустил предупреждение об угрозе разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао.

