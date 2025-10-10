На Филиппинах проведут эвакуацию из-за мощного землетрясения

На юге Филлипин проведут эвакуацию населения из-за сильных подземных толчков. Об этом сообщает администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего.

«Поисково-спасательные операции и оказание первой помощи уже готовятся и начнутся как только это станет безопасным», — сказал глава государства.

По словам Маркоса-младшего, власти оценивают ситуацию и следят за тем, чтобы люди были в безопасности. В спасении жителей будет участвовать Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий, Управление гражданской обороны, Вооруженные силы, Береговая охрана Филиппин и другие вовлеченные ведомства. Эвакуация затронет прибрежные районы, для населения будут активизированы линии экстренной связи, отметил президент.

Как ранее писал 5-tv, у берегов Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6. Местный институт вулканологии и сейсмологии также ранее выпустил предупреждение об угрозе разрушительного цунами в провинциях Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао.

