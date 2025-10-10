Сенат США принял военный бюджет на 2026 год — расходы на Украину сокращены

Из одобренных 925 миллиардов, Киев получит лишь 500 миллионов.

Сенат США принял военный бюджет на 2026 год

Сенат США согласовал оборонный бюджет на 2026 год. Речь идет о сумме в 925 миллиардов долларов. После месячной задержки законопроект принят почти единогласно.

Дело в том, что американские военнослужащие уже полторы недели остаются без зарплат из-за шатдауна Правительства. По словам пресс-секретаря Белого Дома, военным даже не поступает продовольствие.

К слову, для украинских боевиков одобренный бюджет, как и ожидалось, не принес позитивных новостей. Из всей суммы киевскому режиму достанется всего 500 миллионов, тогда как ранее ВСУ получали десятки миллиардов ежегодно.

