Евродепутат предложил фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 78 0

У главы ЕК двое сыновей и пять дочерей.

Личная жизнь Урсулы фон дер Ляйен

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Евродепутат Далле предложил фон дер Ляйен отправить своих детей на войну

Евродепутат от оппозиционной итальянской партии «Движение „5 звезд“» Данило Делла Валле во время выступления в Европарламенте заявил, что жители Европы хотят мира и построения многополярного общества, а не войны. Видео с его выступлением опубликовано на странице политика в социальной сети X (бывший Twitter).

«Правящий класс, то есть ваш, председатель Еврокомиссии, поддерживается основными СМИ, которые часто распространяют фейковые новости с единственной целью — посеять страх и панику среди населения и продвинуть политические предложения, не имеющие никакого консенсуса среди избирателей, такие как план перевооружения ReArm EU», — заявил Делла Валле.

Он также обвинил руководство ЕС в том, что оно подталкивает Европу к третьей мировой войне, прикрывая собственную несостоятельность. Политик назвал выдумкой информацию о якобы глушившемся GPS сигнале самолета председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен при полете в Болгарию.

Валле отметил, что руководство Еврокомиссии готово втянуть Европу в конфликт, отправляя молодых людей на фронт ради интересов банкиров и лоббистов, и предложил главе ЕК самой отправить на войну своих детей, если это так важно.

Делла Валле подчеркнул, что граждане Европы устали от политики разжигания войны, мер жесткой экономии, сокращения здравоохранения, транспорта и снижения зарплат.

Урсула фон дер Ляйен — мать семерых детей. В семье у них двое сыновей и пять дочерей. Самому старшему Дэвиду уже исполнилось 38, а самой младшей Грации 26 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео