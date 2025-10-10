Выживший в Охотском море Пичугин совершил подлог во время регистрации судна

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Мужчина был осведомлен о неисправности системы охлаждения двигателя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; СК РФ; 5-tv.ru

Выживший при 67-дневном дрейфе в Охотском море в прошлом году Михаил Пичугин сделал подлог во время регистрации лодки. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном МСУТ СК России.

Оказалось, что на основе ложных документов судно было введено в эксплуатацию.

«Судоводитель, несмотря на то, что был осведомлен о неисправности системы охлаждения двигателя судна, которую он не устранил и не осуществил надлежащее техническое обслуживание судна, продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания», — отметили в ведомстве.

В итоге лодка дрейфовала свыше двух месяцев в Охотском море. К тому же погибли два человека.

В настоящее время расследование окончено, само дело передали в суд.

О трагедии в Охотском море стало известно 15 октября 2024 года, когда местные рыбаки нашли лодку, пропавшую 9 августа. На ней был один выживший, Михаил Пичугин, а также трупы его родственников — брата и племянника. После этого Пичугина довезли в Магадан и госпитализировали в медицинское учреждение.

В дальнейшем, 27 января текущего года, Пичугин рассказал, что нарушил закон — вышел за пределы разрешенных трех километров от береговой зоны. По этому факту против мужчины было возбуждено уголовное дело. Тогда же, 31 января, ему предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации маломерного судна, которое повлекло за собой смерть людей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выживший в Охотском море Пичугин будет ждать суда под подпиской о невыезде.

