Охотилась на пожилых: модель ходила на свидания и обкрадывала мужчин в США

People: модель ходила на свидания и обкрадывала пожилых мужчин в США

Американская модель Адвa Лави ходила на разовые свидания с мужчинами. А затем совершала кражи со взломом в домах своих избранников. Об этом сообщает издание People со ссылкой на шерифа округа Лос-Анджелес.

«Подозреваемая Лави причастна к серии краж со взломом в жилых домах по всему округу Лос-Анджелес. Она охотилась на пожилых мужчин на платформах для знакомств в социальных сетях и в приложениях», — заявили в офисе шерифа

Пострадавшим она представлялась именами Миа Вентура, Шошана и Шана. Схема, по которой действовала Лави, не раскрывается.

Полиция разыскивает Лави и проверяет информацию о других возможных пострадавших. Согласно данным шерифа, она передвигается на черном внедорожнике Porsche и белом седане Mercedes-Benz.

Также отмечается, что Лави ранее работала стюардессой в международной авиакомпании. Девушка любит путешествовать. Пока неизвестно, какие именно обвинения будут предъявлены женщине при задержании.

