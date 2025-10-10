Окажется сложным? Юрист высказался про развод рэпера Джигана и Оксаны Самойловой

Имущество Джигана и Самойловой в ОАЭ поделится по законам страны

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова будут вынуждены поделить доходы во время развода. Подробнее об этом процессе в беседе с 5-tv.ru рассказал юрист Дмитрий Григорьев.

По его словам, за прожитые в браке годы знаменитости успели накопить много совместного имущества.

«Пара Оксаны и Джигана вместе больше десяти лет и воспитывают четырех детей, владеют недвижимостью не только в России, но и за рубежом», — отметил эксперт.

При этом, как пояснил Григорьев, важно наличие документа, заключающегося обычно до свадьбы.

«Если нет брачного контракта, то все имущество, приобретенное ими вместе, считает совместной собственностью, независимо от того, кто больше зарабатывал или на кого оформлены активы», — сказал специалист.

Такие условия касаются квартир, автомобилей, бизнеса, инвестиций, доходов от рекламы, творчества. Исключение могут составить здесь лишь личные подарки, наследство или то, что приобреталось каждым до брака.

Юрист добавил, что песни Джигана и бренд проекта Самойловой не будут делиться «буквально», то есть авторские права останутся за их владельцами. Однако доходы, которые были получены во время брака от этих проектов, будут считаться общими и могут подлежать разделу. Зарубежное имущество паре будет поделить сложнее, так как формально это регулируется законодательством той страны, в которой JYJ находится. Знаменитости приобретали апартаменты в ОАЭ — роскошный особняк с собственным бассейном.

Решая, с кем из родителей останутся дети звезд, суд, в первую очередь, будет рассматривать желание несовершеннолетних наследников.

«Учитываться будет их возраст, та обстановка, в которой они проживают, привязанность к каждому из родителей, возможность обеспечить их стабильное воспитание родителем. Чаще всего суд оставляет детей проживать с матерью, но отец сохраняет право на полноценное общение и участие в их жизни», — пояснил собеседник.

Помимо этого, Григорьев назвал возможные разногласия по выплатам алиментов со стороны рэпера.

«Для родителей с высоким доходом суд устанавливает обычно не процент от заработка, а конкретную сумму, чтобы дети сохранили привычный уровень жизни», — подчеркнул специалист.

До этого сообщалось, что заявление о разводе было зарегистрировано в мировом суде 6 октября. Накануне звездных возлюбленных подозревали в скором разрыве. Пара вместе с 2010 года, в 2012 звезды поженились. У них четверо детей — дочки Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

