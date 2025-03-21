Исчезнувшую из соцсетей Оксану Самойлову заподозрили в разводе с Джиганом

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 298 0

Вот уже две недели блогер ничего не публикует на своей странице.

Исчезнувшую из соцсети Оксану Самойлову заподозрили в разводе с рэпером Джиганом

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Блогер Оксана Самойлова заставила поклонников переживать — с 6 марта она не опубликовала ни одного поста и ни одной сторис в своих соцсетях. Прежде звезда выкладывала новый контент ежедневно. Подписчики предполагают, что причина может крыться в ее отношениях с супругом — рэпером Джиганом (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.).

Фанаты пары помнят 2020 год, едва не ставший для нее роковым. После рождения четвертого ребенка, долгожданного мальчика, Самойлова погрузилась в материнские заботы, а Джиган — в загул. Снова принимал запрещенные вещества, проводил время в компании других женщин, выходил в прямой эфир в ужасающем состоянии и зачем-то сбрил брови.

Оксана Самойлова была готова развестись, но поддалась на мольбы мужа о прощении. В 2023-м исполнитель снова был изгнан из семейного дома за пьянство и курение в присутствии детей. Его пустили обратно только после отказа от вредных привычек. Однако очередной серьезный срыв может обернуться окончательным расставанием, уверены поклонники.

Самойлова, как и во время прошлых кризисов, хранит молчание. Некоторые фолловеры блогера думают, это связано вовсе не с проблемами в отношениях с Джиганом, а с участием в новом проекте — съемками реалити-шоу с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну корову.

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