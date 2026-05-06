«Мы проснулись парой»: Седокова оправдалась за намеки на интрижку с Джиганом

Седокова назвала намеки на интрижку с Джиганом безобидным флиртом

Певица Анна Седокова решила прокомментировать слухи о романе с недавно разведенным рэпером Джиганом, которые сама же спровоцировала. Подробностями их отношений она поделилась в программе на телевидении.

«В одно утро мы, конечно, проснулись парой. Но как сказал великий человек: „Не выдавайте желаемое за действительное“. Это Джиган сказал!» — посмеялась артистка.

Седокову очень забавляет, что люди так много обсуждают их предполагаемые романтические отношения, хотя на самом деле это был лишь безобидный флирт на «очень дружеской волне».

Более того, все слова о том, что она якобы созванивается по ночам с Джиганом, были просто шуткой. На самом деле они лишь иногда переписываются. В эфире программы Седокова выразила свое непонимание по поводу того, почему его бывшая жена Оксана Самойлова восприняла ее слова об отношениях с рэпером так серьезно.

Разговоры о романе между Джиганом и Анной Седоковой возникли после ее видео, опубликованного в соцсетях, где она лежит на плече артиста. Лицо спутника было видно лишь частично, однако пользователи тут же заявили, что это Джиган. Под видео она оставила загадочную подпись «Счастье любит тишину».

