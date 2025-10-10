В Ленобласти из карьера достали утонувшую машину с водителем

Накануне ВАЗ съехал в воду — мужчина не смог выбраться из салона.

Фото: Telegram/Аварийно-спасательная служба ЛО/acclenobl

Специалисты аварийно-спасательной службы извлекли из карьера в Кингисеппе автомобиль, в салоне которого находился погибший мужчина. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По информации службы, в поступившем сообщении было указано, что в карьер Фосфорит съехал автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился мужчина. На место инцидента направили дежурную смену поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Автомобиль удалось поднять из воды с помощью специальной техники и водолазного оборудования. Водителя, получившего травмы, несовместимые с жизнью, передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Инцидент произошел в Кингисеппском районе Ленинградской области, на территории промышленной зоны, где расположен карьер Фосфорит. Обстоятельства, при которых транспортное средство оказалось в водоеме, уточняются.

По предварительным данным, в момент происшествия в автомобиле находился только водитель. Следователи и сотрудники МЧС продолжают работу на месте трагедии, выясняя причины случившегося.

