Названа причина смерти заслуженной артистки России Нины Марушиной

За свою творческую жизнь актриса воплотила на сцене театра Пушкина десятки разноплановых ролей.

Причиной смерти актрисы Нины Марушиной стала болезнь

Заслуженная артистка России Нина Марушина умерла после борьбы с продолжительной болезнью. Об этом ТАСС сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

«После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, актриса Театра имени Пушкина Нина Марушина», — уточнили в храме искусств.

Ей был 91 год. Информация о том, когда пройдет прощание с артисткой и где ее похоронят, пока не уточнялась.

Марушина была театральной актрисой. На ее счету также четыре эпизодические работы в кино. В театре Пушкина, где Марушина прослужила почти 65 лет, артистка создала десятки разноплановых ролей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушла из жизни заслуженная артистка России Лариса Жуковская. До своего 89-го дня рождения она не дожила меньше двух недель. Многим любителям столичного театра актриса была хорошо знакома, тогда как в кино работ было не так много. Но в их числе — роль княжны Безуховой в оскароносной экранизации романа писателя Льва Толстого «Война и мир».

