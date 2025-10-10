Британка познакомилась с отцом спустя 40 лет после его «смерти»

Daily mail: британка познакомилась со своим якобы погибшим отцом

Британка Шарлотта Винсент провела почти всю жизнь, считая, что ее отец погиб в море. Такую версию рассказывала ее мать, когда родители развелись. Но 40 лет спустя она узнала удивительную правду — и связь с ним восстановилась через социальные сети. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В августе прошлого года Шарлотта решила заглянуть в папку со спамом в социальной сети и увидела сообщение от Рэя Винсента — человека, которого она всю жизнь считала умершим. Сначала она не могла поверить глазам, но фотография в профиле убедила: это действительно был ее отец.

После развода родителей мать Шарлотты сообщила ей, что Рэй погиб. Шарлотта росла, считая отчима Малкольма своим отцом. Между тем Рэй, не прерывая выплат алиментов, следил за дочерью издалека, и только после того, как увидел ее в шоу на британском телевидении, понял, где она, и начал попытки наладить контакт.

Воссоединение оказалось одновременно трогательным и непростым. Шарлотта признает, что ощущала смесь радости, гнева и удивления.

«Он замечательный, и он мне очень нравится, но я его не знаю», — отметила женщина.

Вместе с отцом у нее появились новые родственники: сводные братья и сестры, и даже дядя.

Несмотря на долгие годы обмана, Шарлотта прощает мать, потому что родительница уже умерла.

«Я не могу злиться на того, кто уже умер», — поделилась она.

Теперь Шарлотта и Рэй регулярно общаются, делятся фото и воспоминаниями, а встречи приносят чувство целостности.

«Это было самое странное чувство в моей жизни — ощущение, что мне чего-то не хватало, чего именно я не знала, пока не нашла его», — отмечает женщина.

Шарлотта продолжает развивать карьеру шеф-повара, воспитывает сына Сэма и строит новые семейные связи с отцом.

