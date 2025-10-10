Жадность сгубила: американец украл лотерейные билеты в магазине и вернулся их обналичить

NYР: американец украл лотерейные билеты в магазине и вернулся их обналичить

Житель Флориды попал под федеральное расследование после того, как украл лотерейные билеты на сумму около семи тысяч долларов (около 570 тысяч рублей), а затем несколько раз возвращался на место преступления, пытаясь обналичить добычу. Об этом сообщает New York Post.

Джастин Фарли приехал в магазин «Circle K» и выкрал несколько упаковок с лотерейными билетами, после чего уехал на личном автомобиле.

Всего через 40 минут он прибыл в ближайший магазин «7-Eleven», где попытался обналичить выигрыш, но безуспешно. После этого Фарли вновь вернулся в «Circle K» и предпринял еще две попытки обменять украденные билеты, обе также закончились провалом.

Разъяренный неудачами мужчина позже вновь явился в «7-Eleven», уже в маске, с копией пистолета Glock в руках. Он угрожал продавцу, потребовал открыть кассу и украл 120 долларов (около десяти тысяч рублей) и пачку сигарет, после чего скрылся.

Позже Фарли задержали. На допросе он признался в кражах и ограблениях, заявив, что ему нужны были деньги. Теперь мужчине предъявлены обвинения по закону Хоббса — статье, предусматривающей ответственность за грабеж, влияющий на межштатную торговлю.

Фарли уже имеет богатую криминальную историю — в его досье есть судимости за хранение наркотиков и оружия. Если его признают виновным, ему грозит длительное тюремное заключение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.