Рютте: НАТО проведет учения с имитацией использования ядерного оружия

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

В них задействуют авиацию и персонал из разных стран блока, но без использования реальных боеприпасов.

НАТО проведет учения с использованием ядерного оружия

Фото: www.globallookpress.com/ Guido Kirchner

НАТО проведет ежегодные учения по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon с имитацией использования ядерного оружия. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в своем обращении в соцсети X.

Рютте уточнил, что основная часть маневров пройдет на авиабазе Фолькель в Нидерландах. По его словам, в учениях задействуют самолеты и персонал из стран Североатлантического союза, но фактическое применение ядерного оружия не планируется.

Генсек добавил, что цель учений — поддержание надежности и эффективности ядерного потенциала альянса, а также демонстрация союзникам и потенциальным противникам решимости НАТО защищать всех участников блока перед лицом любых угроз.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом активности НАТО у своих западных границ. Москва считает, что расширение инфраструктуры альянса в Европе и усиление военной подготовки под предлогом «сдерживания российской агрессии» создают потенциальные риски для безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что западные политики используют «российскую угрозу» для отвлечения внимания от внутренних проблем, и умные люди это понимают как пропагандистский фейк.

