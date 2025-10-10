Пришлось штурмовать: бизнесмена из Красноярска обвиняют в неуплате налогов

Эфирная новость 43 0

Долг бывшего директора строительной фирмы — 260 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бизнесмена из Красноярска обвиняют в неуплате налогов на 260 миллионов рублей

Громкое задержание в Красноярске. Бывшего директора одной из строительных фирм подозревают в неуплате налогов на 260 миллионов рублей. Дом бизнесмена пришлось брать штурмом.

По версии следствия, предприниматель вместе с коммерческим директором подделывали договоры и счета с подставными компаниями. Фиктивные документы позволили занизить подлежащие уплате налоги.

Кроме того, в этом году они перевели между счетами подконтрольных фирм десять миллионов рублей за услуги, которые якобы были оказаны. Фигуранты сейчас дожидаются избрания меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Александра Митрошина подала заявление о банкротстве. Арбитражный суд Москвы рассматривает заявление налоговой инспекции о признании предпринимательницы финансово несостоятельной.

Митрошину обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, после чего доставили в Москву. Суд избрал в отношении блогера меру пресечения в виде домашнего ареста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео