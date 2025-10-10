Расстались? Ксения Алферова посетила премьеру без Егора Бероева

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 259 0

Актриса также не поздравила супруга с днем рождения.

Ксения Алферова и Егор Бероев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Ксения Алферова посетила премьеру без Егора Бероева

Актриса Ксения Алферова посетила премьеру нового фильма Андрея Кончаловского, где позировала перед фотографами вместе с коллегой по цеху Сергеем Гармашем. Супруг Ксении, актер Егор Бероев, пропустил мероприятие. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Алферова выглядела счастливой и полностью погруженной в атмосферу премьеры, однако о супруге в ее комментариях речи не шло. При этом 47-й день рождения Бероева совпал с датой премьеры, но Алферова не поздравила мужа в соцсетях, зато опубликовала посты, связанные с кино и поэзией.

Ксения и Егор состоят в браке с 2001 года. Их семейная жизнь долгое время оставалась закрытой для публики. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. Артисты предпочитают не комментировать личные отношения.

Актеры впервые встретились на пресс-конференции, посвященной презентации новых сериалов одного из телеканалов. По воспоминаниям Бероева, он сразу почувствовал сильное притяжение к актрисе и понял, что хочет быть рядом с ней. Их дальнейшие пути пересеклись благодаря совместной работе: оба получили роли в сериале «Московские окна».

