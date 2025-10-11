Увеличение пособий: что изменится для семей с детьми с ноября 2025 года

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 50 0

На увеличение пособий смогут рассчитывать не все.

Как изменятся меры социальной поддержки для семей с детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Юрист Красовская: семьи с детьми могут рассчитывать на увеличение ряда пособий

Семьи, переоформляющие свои выплаты, получат возможность увеличить размер пособий до 100% по действующим программам. Об этом в беседе с Life.ru рассказала ведущий юрист Оксана Красовская.

По словам специалиста, на увеличение пособий могут рассчитывать семьи, переоформляющие выплаты с ноября 2025 года.

«Речь идет про единое пособие, которое было назначено в прошлом году. То есть, если, к примеру, в семье за 2024 год уменьшился доход, а выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума в регионе, то в 2025 году при продлении пособия в ноябре у семьи есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%», — объяснила Красовская.

При продлении пособия будут применять правила, которые действуют с 1 января 2025 года. Для получения единого пособия годовой доход каждого работающего члена семьи должен быть не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). На 2025 год МРОТ установлен в размере 22 440 рублей.

«Исходя из установленных требований, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен быть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев», — добавила юрист.

Она также отметила, что условие не применяется, если в месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, если женщина была беременна или ухаживала за ребенком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России увеличат пособие по беременности и родам.

