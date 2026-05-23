Судьбоносная находка: как брошенный в метро младенец обрел семью

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Спустя десятилетия супруги рассказали о невероятном пути от спасения ребенка до его усыновления.

Супруги усыновили найденного в метро младенца

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: пара усыновила найденного в метро младенца

В Нью-Йорке супруги воспитали сына, которого случайно нашли на станции метро Юнион-сквер в 2000 году. Об этом сообщило The Guardian.

Мужчина, работавший в сфере социального обеспечения, обнаружил новорожденного мальчика, завернутого в толстовку, прямо у турникетов. Ребенок лежал в углу с еще не отсеченной пуповиной.

По словам мужчины, он немедленно вызвал экстренные службы и оставался с младенцем до прибытия полиции. Спустя три месяца после инцидента, во время судебных слушаний по поиску матери, судья неожиданно предложила ему самому усыновить найденыша.

Это решение стало поворотным моментом для него, который изначально даже не планировал становиться родителем.

Мужчина вспомнил, что в момент находки он был в шоке, а его сердце бешено колотилось. Его супруга была категорически против усыновления, указывая на долги и крошечную квартиру. Однако после первой же встречи с мальчиком ее сопротивление исчезло.

Пара получила право опеки прямо перед рождественскими праздниками, подготовившись к роли родителей всего за сутки. Чтобы сын чувствовал себя любимым, супруги написали для него специальную книгу о том, как зародилась их семья.

Спустя годы, когда подростком юноша искал свою биологическую мать, родители поддерживали его.

Сейчас найденному мальчику уже 26 лет, он успешно работает разработчиком программного обеспечения. Пара выпустила мемуары об этой истории, а семейная сказка превратилась в детскую книгу и анимационный ролик, чтобы показать миру разнообразие форм семейного счастья.

«Наш сын — невероятный молодой человек. Он работает за пределами штата, но, к счастью, он по-прежнему рад проводить время со своими родителями», — рассказал отец.

Спустя четверть века супруги все еще считают настоящим чудом и большой привилегией то, что именно им выпала возможность стать частью жизни этого ребенка, найденного когда-то на холодном полу подземки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Такие разные Тельцы: как дата рождения влияет на характер земного знака з...

Последние новости

16:09
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску
16:00
Правда или миф? Сауна влияет на количество сперматозоидов
15:51
Спецслужбы США предотвратили покушение на Иванку Трамп
15:42
Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 16
15:37
В США заявили об отсутствии оправданий у Европы из-за игнорирования удара по ЛНР
15:30
Взросление без травм: как воспитать эмоционально зрелую личность

Сейчас читают

Не каприз, а инстинкт: почему кошки выбирают коробки вместо лежанок
«А может, и отец»: Киркоров подогрел слухи о сходстве с сыном Стоцкой
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео