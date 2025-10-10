Невеста не хотела выходить замуж и инсценировала похищение

People: невеста в США не хотела выходить замуж и инсценировала похищение

Эта история потрясла США задолго до выхода триллера «Исчезнувшая». Весной 2005 года 32-летняя Дженнифер Уилбэнкс из Джорджии пропала за несколько дней до своей роскошной свадьбы стоимостью 100 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). Казалось, что молодая женщина стала жертвой похищения. Но правда оказалась куда более странной.

Дженнифер вышла на вечернюю пробежку и не вернулась. Ее жених Джон Мейсон забил тревогу: обручальное кольцо с бриллиантом осталось дома, а сама невеста будто растворилась. В поисках участвовали сотни добровольцев и полицейских, а местные телеканалы часами обсуждали загадочное исчезновение.

Мейсон стал главным подозреваемым. Но через три дня Уилбэнкс неожиданно объявилась — живая, но с шокирующим признанием.

Она инсценировала собственное похищение, чтобы избежать свадьбы. Как выяснилось, Дженнифер заранее купила билет на автобус, взяла ножницы, обрезала волосы и сбежала из Джорджии в Нью-Мексико, сменив несколько рейсов через Техас и Лас-Вегас.

Сначала она заявила в полицию, что ее похитили «латиноамериканец и белая женщина», но вскоре призналась, что все придумала сама.

«Подружки невесты были в ярости. Они потратили тысячи на платья и подарки, а оказалось, что все — спектакль», — рассказывала одна из ее знакомых изданию PEOPLE.

По словам друзей, Дженнифер испытывала давление из-за масштабной свадьбы — 600 гостей и 28 подружек невесты. А также на решение повлияли религиозные убеждения пары, которая воздерживалась от интимных отношений до брака.

В итоге Уилбэнкс признала вину в даче ложных показаний и получила два года условно, 120 часов общественных работ и консультации у психотерапевта. Она также выплатила более 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей) за ложную тревогу и работу полиции.

Мейсон поначалу простил беглянку и даже вновь подарил ей кольцо, но их отношения окончательно закончились в 2006 году. Позже Дженнифер вышла замуж за бизнесмена Грега Хатсона, однако в 2021 они развелись.

