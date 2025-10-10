Выбросившего дочь из окна жителя Уфы отправят под стражу на 2 месяца

Мужчина не отвечает на вопросы правоохранителей.

Фото: 5-tv.ru

Избрана мера пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство своей малолетней дочери в Уфе. Его отправили в СИЗО, где он пробудет два месяца — до 9 декабря этого года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Республики Башкортостан

В Орджоникидзевском районном суде Уфы рассмотрели ходатайство следствия о взятии 34-летнего задержанного под стражу. Мужчине инкриминируют ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. За прошедшие сутки он не ответил ни на один вопрос правоохранителей.

Ранее 5-tv писал, что неадекватный отец, находясь у себя дома, отнес малолетнюю дочь на балкон и выбросил ее на улицу. На суде мужчина демонстративно вел себя неадекватно. Соседка семьи рассказывала, что обвиняемый является алкоголиком, при этом его психическое состояние неизвестно. Предположительно, причиной покушения на ребенка мог стать нервный срыв.

