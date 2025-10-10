В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена
Пострадала женщина, которая была внутри здания.
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Константиновском психоневрологическом интернате произошел обвал наружной стены корпуса № 1 во время проведения работ по укреплению фундамента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Пострадавшей оказалась 62-летняя женщина, находившаяся внутри здания в момент обрушения. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.
На месте инцидента работает прокурор Курганинского района Илья Лабашев, который координирует действия экстренных служб и проверку обстоятельств происшествия.
«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Проверка направлена на выяснение всех причин обрушения стены и соблюдения правил безопасности при проведении строительных работ.
Ранее в Ростовской области на территории шахты «Шерловская-Наклонная» случилось обрушение горной породы. В результате один из работников погиб, уточняет источник 5-tv.ru.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
100%
Нашли ошибку?