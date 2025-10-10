В психоневрологическом интернате на Кубани обрушилась стена

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 64 0

Пострадала женщина, которая была внутри здания.

Обрушилась стена в психоневрологическом интернате на Кубани

Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Константиновском психоневрологическом интернате произошел обвал наружной стены корпуса № 1 во время проведения работ по укреплению фундамента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Пострадавшей оказалась 62-летняя женщина, находившаяся внутри здания в момент обрушения. Она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывают необходимую помощь.

На месте инцидента работает прокурор Курганинского района Илья Лабашев, который координирует действия экстренных служб и проверку обстоятельств происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка качеству проведения ремонтных работ, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Проверка направлена на выяснение всех причин обрушения стены и соблюдения правил безопасности при проведении строительных работ.

Ранее в Ростовской области на территории шахты «Шерловская-Наклонная» случилось обрушение горной породы. В результате один из работников погиб, уточняет источник 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео