Смертоносный дантист: стоматолог расправился с семьей и покончил с собой в США

Radar Onlinе: стоматолог убил всю семью и покончил с собой в США

В американском штате Джорджия 52-летний стоматолог Джеймс Чой застрелил свою жену и 15-летнюю дочь, после чего покончил с собой в семейном особняке. Об этом сообщили представители полиции в беседе с Radar Online.

Полицейские прибыли в дом Чой в охраняемом жилом комплексе для проверки семьи, так как стоматолога и его близких давно не видели знакомые. Внутри они обнаружили тела супругов и девочки-подростка, которая была талантливой пианисткой и скрипачкой.

Грейс всего за два месяца до гибели выступала в Карнеги-холле в Нью-Йорке вместе с Симфоническим оркестром. Девочка училась в христианской школе, где ее называли «яркой, доброй и невероятно одаренной».

«Мы убиты горем и опустошены этой безвременной утратой», — говорится в заявлении школы.

Джеймс Чой, уроженец Южной Кореи, владел стоматологической клиникой в городе Сувани. На сайте клиники он писал, что его цель — «заставить каждого пациента улыбаться и относиться к ним как к членам своей семьи».

Полиция Джонс-Крик не раскрывает деталей произошедшего, однако в официальном заявлении отмечено, что предварительное расследование указывает на убийство и самоубийство на бытовой почве.

«Этот трагический инцидент глубоко потряс не только семью и соседей, но и все наше сообщество. Мы выражаем искренние соболезнования близким погибших», — заявил начальник полиции Марк Дж. Митчелл.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.