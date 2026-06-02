В Петербурге накануне ПМЭФ стартовала закрытая вечеринка в атмосфере салонов XIX века

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 92 0

Мероприятие объединило городскую эстетику, культурный маршрут и светскую повестку в преддверии форума.

Как в Санкт-Петербурге встретили начало ПМЭФ

Фото: "ДП"/Ермохин Сергей

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Тема:
ПМЭФ 2026

В особняке Мясникова в Петербурге проходит вечеринка перед стартом ПМЭФ

Особняк Мясникова в Санкт-Петербурге накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал одной из главных светских площадок города. Здесь стартовала вечеринка журнала «Москвичка», оформленная в духе одновременно салона XIX века и «глянцевой» вечеринки.

Организаторы постарались сохранить атмосферу старого Петербурга, в которой интеллектуальная беседа, музыка, мода и светская жизнь соединялись в едином пространстве. Особняк на вечер превратился в salon prive в традициях прошлых веков, но с современным ритмом, камерным списком гостей и узнаваемой подачей.

В основной зоне мероприятия работал кастомный бар с алкогольными напитками. Гостям предлагали игристое, тихие вина и коктейли бренда с историей, насчитывающей более 155 лет. Такой формат стал частью общей атмосферы, связанной с российским виноделием, стилем и культурой приема.

Перед открытием гости собирались в залах особняка, где их ждало охлажденное шампанское и диджейский сет от Ефима Гинзбурга. Вход в особняк — строго по спискам. Из заявленных звездных гостей — певица Теона Контридзе.

Особняк Мясникова — культурное пространство, которое обратилось к традициям аристократичного Петербурга. В нем проводят лекции, арт-бранчи, концерты, кинопоказы, балы и винтажные маркеты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором выступил фонд «Росконгресс».

Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе заявлено более 150 событий, в том числе деловые сессии, панельные дискуссии, круглые столы, международные встречи и бизнес-завтраки.

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Помимо деловой части, для участников подготовили культурную программу фестиваля «Петербургские сезоны», частью которой станут городские события.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что орган заиграл на площадке Челябинской области на ПМЭФ-2026.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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