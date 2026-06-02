В Петербурге накануне ПМЭФ стартовала закрытая вечеринка в атмосфере салонов XIX века
Мероприятие объединило городскую эстетику, культурный маршрут и светскую повестку в преддверии форума.
Фото: "ДП"/Ермохин Сергей
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В особняке Мясникова в Петербурге проходит вечеринка перед стартом ПМЭФ
Особняк Мясникова в Санкт-Петербурге накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стал одной из главных светских площадок города. Здесь стартовала вечеринка журнала «Москвичка», оформленная в духе одновременно салона XIX века и «глянцевой» вечеринки.
Организаторы постарались сохранить атмосферу старого Петербурга, в которой интеллектуальная беседа, музыка, мода и светская жизнь соединялись в едином пространстве. Особняк на вечер превратился в salon prive в традициях прошлых веков, но с современным ритмом, камерным списком гостей и узнаваемой подачей.
В основной зоне мероприятия работал кастомный бар с алкогольными напитками. Гостям предлагали игристое, тихие вина и коктейли бренда с историей, насчитывающей более 155 лет. Такой формат стал частью общей атмосферы, связанной с российским виноделием, стилем и культурой приема.
Перед открытием гости собирались в залах особняка, где их ждало охлажденное шампанское и диджейский сет от Ефима Гинзбурга. Вход в особняк — строго по спискам. Из заявленных звездных гостей — певица Теона Контридзе.
Особняк Мясникова — культурное пространство, которое обратилось к традициям аристократичного Петербурга. В нем проводят лекции, арт-бранчи, концерты, кинопоказы, балы и винтажные маркеты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором выступил фонд «Росконгресс».
Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе заявлено более 150 событий, в том числе деловые сессии, панельные дискуссии, круглые столы, международные встречи и бизнес-завтраки.
ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Помимо деловой части, для участников подготовили культурную программу фестиваля «Петербургские сезоны», частью которой станут городские события.
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