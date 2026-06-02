Новые находки: археологи раскрывают тайны Помпей спустя две тысячи лет

Помпеи погибли в 79 году нашей эры после извержения Везувия. Пепел и вулканические потоки уничтожили город, но одновременно законсервировали его улицы, дома, мастерские, росписи и вещи жителей. Именно поэтому археологи до сих пор могут буквально читать повседневную жизнь древнего города по предметам, оставшимся на своих местах.

Раскопки в Помпеях продолжаются и сегодня. В последние годы исследователи особенно активно работают в районе Regio IX — части города, которая долго оставалась малоизученной. Там находят не только дорогие залы с фресками, но и пекарни, прачечные, служебные помещения и следы людей, заставших катастрофу. Об этом сообщило AP News.

Новые находки в Помпеях

Одним из самых ярких открытий стал роскошный банкетный зал с черными стенами и фресками на сюжеты Троянской войны. На росписях изображены, в частности, персонажи древнегреческих мифов. Черный цвет стен был не только декоративным: он помогал скрывать копоть от масляных ламп во время вечерних приемов.

Позднее археологи обнаружили большой частный термальный комплекс, которому около двух тысяч лет. В доме были помещения с горячей, теплой и холодной водой — почти как в современном спа. По словам директора археологического парка Габриэля Цухтригеля, такие пространства служили не только для отдыха: богатые жители использовали их, чтобы принимать гостей, укреплять связи и демонстрировать статус.

Но новые раскопки важны не только роскошью. Рядом находили пекарню, прачечную, виллы и останки жертв извержения. Это позволяет увидеть Помпеи не как музей мрамора и фресок, а как живой город, где одни устраивали пиры, другие работали у печей, стирали ткани, торговали и обслуживали дома богатых горожан.

Как жили жители Помпей

Помпеи были не просто красивым античным городом. Это был шумный римский центр с лавками, мастерскими, банями, кухнями, садами, улицами и надписями на стенах. В домах состоятельных жителей устраивали расписные залы для приемов, внутренние дворики и купальни. Менее обеспеченные горожане жили и работали в гораздо более тесных условиях.

Находки в пекарнях показывают, насколько важным был хлеб в городской жизни. Там стояли мельницы, печи и рабочие помещения. Прачечные напоминают о другой стороне быта: одежду и ткани чистили вручную, с использованием сложных для современного человека методов.

Фрески, посуда, амфоры, кухонная утварь и остатки пищи помогают понять вкусы и привычки жителей. А граффити на стенах показывают, что горожане писали о любви, политике, долгах, ссорах и повседневных событиях почти так же эмоционально, как люди делают это сегодня в соцсетях.

Последние часы города

Главным источником знаний о катастрофе остаются не только раскопки, но и письма Плиния Младшего, который наблюдал извержение издалека. Везувий выбросил в небо огромный столб пепла, камней и газов. На город посыпались пемза и вулканический материал, крыши не выдерживали тяжести, улицы становились непроходимыми.

Часть жителей пыталась бежать сразу. Другие, вероятно, прятались в домах, надеясь переждать бедствие. Для многих роковым стал не первый этап извержения, а последующие пирокластические потоки — раскаленные смеси газа, пепла и обломков, которые стремительно накрыли город.

Останки людей, найденные в домах и на улицах, позволяют археологам восстанавливать эти последние минуты. Положение тел, вещи рядом с погибшими, закрытые комнаты и следы обрушений показывают, кто пытался укрыться, кто бежал, а кто остался рядом с близкими.

Почему Помпеи еще не раскрыты полностью

Несмотря на известность Помпей, город изучен не до конца. Часть территории до сих пор не раскопана. Современные археологи действуют осторожнее, чем исследователи прошлых веков. Важно не просто достать древности из-под земли, но и сохранить стены, росписи, органические остатки и контекст находок.

Новые технологии помогают изучать город без грубого вмешательства. Ученые применяют сканирование, 3D-модели, анализ ДНК, исследование пыльцы, костей, остатков еды и строительных материалов. Благодаря этому Помпеи рассказывают не только о смерти, но и о жизни: что ели люди, как работали, чем болели, как украшали дома и какие социальные различия существовали в городе.

Именно поэтому спустя почти две тысячи лет Помпеи продолжают удивлять. Каждый новый дом, фреска, надпись или предмет быта добавляет к истории города живую деталь.

