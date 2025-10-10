Человек с самым длинным в мире именем добился титула рекордсмена через суд

В Новой Зеландии мужчина по имени Лоуренс Уоткинс добился признания рекордсменом Гиннесса за самое длинное имя, состоящее из 2253 слов. Об этом сообщает Daily Mail.

Лоуренс рассказал, что всегда увлекался необычными рекордами и хотел стать частью этой сцены. Он сменил свое имя в марте 1990 года, добавив более двух тысяч вторых имен, после чего подал заявку на регистрацию рекорда в окружной суд. Заявление было отклонено Генеральным регистратором, но после обращения в Высший суд страны решение было принято в пользу мужчины.

Имя Уоткинса охватывает множество культур, включая европейскую, маорийскую и самоанскую. Новые имена он выбирал, работая в городской библиотеке и консультируясь с коллегами. Одним из любимых наименований стало AZ2000, символизирующее полученный рекорд.

Отмечается, что длина имени создает практические трудности: на свадьбе произнесение полного имени заняло более 20 минут, а в документах оно не помещается целиком. Тем не менее Лоуренс гордится своим достижением.

По данным Книги рекордов Гиннесса, имя Лоуренса занимает примерно шесть страниц, что делает его самым длинным зарегистрированным именем в мире. В Новой Зеландии после его рекорда были изменены два закона, чтобы усложнить повторение подобного достижения другими гражданами.

