Человек с самым длинным в мире именем добился титула рекордсмена через суд

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Тяжбы длились много лет.

Самое длинное в мире имя

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Новой Зеландии мужчина по имени Лоуренс Уоткинс добился признания рекордсменом Гиннесса за самое длинное имя, состоящее из 2253 слов. Об этом сообщает Daily Mail.

Лоуренс рассказал, что всегда увлекался необычными рекордами и хотел стать частью этой сцены. Он сменил свое имя в марте 1990 года, добавив более двух тысяч вторых имен, после чего подал заявку на регистрацию рекорда в окружной суд. Заявление было отклонено Генеральным регистратором, но после обращения в Высший суд страны решение было принято в пользу мужчины.

Имя Уоткинса охватывает множество культур, включая европейскую, маорийскую и самоанскую. Новые имена он выбирал, работая в городской библиотеке и консультируясь с коллегами. Одним из любимых наименований стало AZ2000, символизирующее полученный рекорд.

Отмечается, что длина имени создает практические трудности: на свадьбе произнесение полного имени заняло более 20 минут, а в документах оно не помещается целиком. Тем не менее Лоуренс гордится своим достижением.

По данным Книги рекордов Гиннесса, имя Лоуренса занимает примерно шесть страниц, что делает его самым длинным зарегистрированным именем в мире. В Новой Зеландии после его рекорда были изменены два закона, чтобы усложнить повторение подобного достижения другими гражданами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео