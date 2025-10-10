Трамп выразил благодарность Путину за его слова о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за комментарии относительно Нобелевской премии мира. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Спасибо президенту Путину», — говорится в публикации Трампа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин прокомментировал присуждение Нобелевки не американскому лидеру Дональду Трампу во время своего выступления на саммите СНГ, который проходил в Душанбе. По словам президента РФ, авторитет премии значительно утрачен, потому что ее присуждают людям, которые не сделали ничего полезного.

Отрывок выступления российского лидера опубликовал в свои блоге Трамп. Кроме того, он прикрепил цитаты из его выступления: «людям, которые для мира ничего не сделали» и «реально много делает, чтобы разрешить длящиеся десятилетиями кризисы».

Нобелевскую премию мира вручили венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Ее наградили за активную борьбу за демократические права граждан Венесуэлы и за стремление к мирному переходу от диктаторского режима к демократическому строю.

