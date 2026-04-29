Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие на период Дня Победы

Глава Белого дома эту инициативу поддержал.
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, глава Белого дома эту инициативу поддержал.
Трамп подчеркнул важность этой даты, которая символизирует совместную победу стран над нацистской идеологией в годы Второй мировой войны. Кроме того, американский президент положительно отозвался о предыдущем опыте краткосрочного прекращения огня, которое действовало в период пасхальных праздников.
Также во время разговора обсуждалась и ситуация вокруг действий Киева. Путин, по словам Ушакова, отдельно обратил внимание Трампа на атаки по гражданской инфраструктуре.
«Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории. Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты», — указал Ушаков.
Он добавил, что Москва по-прежнему стремится к дипломатическому урегулированию, но Киев под влиянием западных стран затягивает противостояние.
- 29 апр
- Ушаков подтвердил приезд Фицо в Москву на парад Победы
- 28 апр
- Военная техника не будет участвовать в параде Победы на Красной площади 9 мая
- 28 апр
- Минобороны России сообщило, что парад Победы пройдет 9 мая в Москве
- 28 апр
- Песков о праздновании 9 Мая: «Разумеется, парад состоится»
- 28 апр
- Польше решать не придется: проблема пролета Фицо в Москву перестала существовать
- 27 апр
- В Берлине собрались запретить георгиевскую ленту 8–9 мая
- 24 апр
- «Историю чтим и уважаем»: Екатерина Волкова о том, как отмечает День Победы
- 24 апр
- Дмитрий Песков: в Москве будут рады видеть президента Киргизии на 9 Мая
- 22 апр
- Фицо посетит Москву на День Победы, несмотря на возможный запрет на перелет
- 21 апр
- Группа «Любэ» представит новую песню ко Дню Победы
