«Снизить градус ожидания»: как избежать волнения на первом свидании

Встречу стоит рассматривать как возможность лучше узнать себя и развить уверенность.

Психолог Вронский: не стоит ждать от первого свидания слишком многого

Перед первым свиданием необходимо снизить градус ожидания. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал психолог Александр Вронский.

Волнение перед романтической встречей знакомо каждому. От выбора наряда и подбора тем для разговора голова идет кругом. Психолог поделился советами, как минимизировать стресс в такой ситуации.

«Во-первых, снизить градус ожидания. Зачастую, особенно у девушек, первое свидание — это либо „наконец я встретила будущего мужа и отца своих детей“, и начинают подстраиваться и вести себя неестественно, либо „не позволю снова себя обесценивать“ и включают худшую версию себя», — рассказывает эксперт.

К слову, мужчины, чтобы побороть волнение на первом свидании, зачастую пытаются показать свою значимость. Они начинают рассказывать о своих планах и достижениях, что, по мнению психолога, выглядит как «подростковое пижонство».

Вронский отметил, что не стоит ждать от первой встречи слишком многого. Так намного проще договориться с самим собой и снизить ожидания от встречи.

«Во-вторых, настроиться на свидание как на приключение, от которого, как в любом приключении, вы ожидаете новых, а главное, положительных эмоций, открытий, впечатлений», — подчеркивает эксперт.

Вронский рекомендует выбрать для свидания место, которое вы давно хотели посетить. Рассматривайте свидание как возможность лучше узнать себя и развить уверенность.

«Быть уверенным в себе — это тоже навык, который можно, а главное, нужно прокачать в реальных условиях. Лайфхак: изучите свои эмоции, реакции, только так можно определить свои зоны роста», — делится психолог.

Если боитесь неловкого молчания или отсутствия тем для беседы, то смещайте акцент на темы, которые интересны вам.

«Ну и последнее, включите эгоизм, здоровый эгоизм, постарайтесь на первом свидании быть максимально естественным или естественной. Вы же идете туда в первую очередь для себя», — подытожил Вронский.

