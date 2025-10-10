Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца

Госслужащая обвиняется в легализации средств незаконным путем.
Главу петербургского Центра управления регионом (ЦУР) Елену Никитину арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитиной Елены Михайловны», — говорится в публикации.
В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело, она обвиняется в легализации денежных средств или иного имущества незаконным путем. Сотрудники ФСБ задержали Никитину вместе с блогером Николаем Камневым, известным под псевдонимом «Фима Психопат», в Санкт-Петербурге.
