ВИЧ-инфицированный мужчина брызнул зараженной кровью в медиков

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 54 0

Пациент во время капельницы выдернул иглу из руки, и его ДНК попало в глаза работников больницы.

ВИЧ-инфицированный мужчина брызнул кровью в медработников

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

New York Post: ВИЧ-инфицированный мужчина брызнул кровью в глаза медработников

В США мужчина был арестован за нападение на медицинских работников. Об этом сообщает газета New York Post.

Кэмерон Гилкрист из Северной Каролины обратился в больницу из-за диабета, там ему назначили капельницы. Во время процедуры рядом находились два сотрудника больницы — мужчина и женщина, чьи имена не разглашаются.

Неожиданно 25-летний пациент выдернул иглу из руки, и кровь попала в глаза медикам. Позднее у них диагностировали ВИЧ. По предварительным данным, Гилкрист был ВИЧ-инфицированным.

Мужчина был арестован только через шесть месяцев после инцидента. Он обвиняется в нападении на медработников. Если Гилкриста признают виновным, то он отправится за решетку на семь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Финляндии ищут способ сэкономить и массово закрывают медучреждения. Меры приведут к сокращению около 400 рабочих мест в ближайшие годы. В некоторых учреждениях будет ограничен спектр предоставляемых услуг.

