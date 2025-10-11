Французский политолог назвал переназначение Лекорню катастрофой

Давид Андриясов
У президента Франции закончились козыри, раз он решился на переназначение ушедшего меньше чем через месяц после вступления в должность премьера, считает эксперт.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexis Sciard; 5-tv.ru

Французский политолог Леруа назвал переназначение Лекорню премьером катастрофой

Назначение Себастьена Лекорню премьер-министром Франции указывает на кризисную политическую ситуацию в стране. Таким мнением поделился с 5-tv.ru французский политолог Эммануэль Леруа.

По мнению эксперта, назначение Лекорню на пост премьера, несмотря на его неудачи в прошлом месяце, указывают на то, что у президента Эммануэля Макрона больше нет стратегических рычагов влияния. Леруа подчеркнул, что премьеру не удалось выполнить основные задачи, в том числе провести голосование по пенсионной реформе, и, с учетом активного сопротивления оппозиции, успех в его нынешней миссии представляется маловероятным.

«Это решение поистине катастрофично для будущего французского народа, потому что, если Лекорню не справился с первой частью своей миссии в сентябре, когда он был назначен, то сегодня я не вижу, что позволило бы ему добиться успеха в миссии, в которой он потерпел неудачу, и которая, я напоминаю, сосредоточена на голосовании по пенсионной реформе», — добавил эксперт.

Леруа заключил, что правительство Макрона находится в крайне нестабильном положении, и, скорее всего, Францию ожидает новый провал Лекорню. Он также отметил, что в ближайшей перспективе возможен роспуск Национальной Ассамблеи, как это предлагает Марин Ле Пен из «Национального объединения».

О переназанчении Лекорню, ушедшего в отставку по собственному желанию спустя меньше месяца после вступления в должность премьера, стало известно в пятницу. Решение об отставке глава правительства, начавший первый срок на должности с наименьшим рейтингом, объяснил тем, что у него не было условий для работы правительства. 

При этом политический кризис сказался не только на правительстве Франции, но и на президенте. Так, рейтинг одобрения Макрона достиг лишь 14%. Среди проблем, которые требуют решения главы государства особое место занимают высокий дефицит бюджета, политическая нестабильность и снижение рейтингов президента. 

Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

