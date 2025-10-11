Никас Сафронов рассказал, с каких звезд не любит писать портреты

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 74 0

По словам художника, клиенты не узнают свои «исправленные» лица на картинах.

Почему Никас Сафронов не пишет портреты людей с пластикой

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Художник Сафронов: стараюсь не браться за портреты тех, кто сделал пластику

Народный художник России Никас Сафронов не любит писать портреты людей, которые делали пластические операции. Об этом он рассказал в интервью журналистам NEWS.ru. По его словам, как бы хорошо ни была выполнена работа, результатом остаются довольны не все, потому что не узнают собственные лица на холстах.

Причину такого явления Сафронов разгадал. По его мнению, операции лишают человека индивидуальности. В стремлении соответствовать стандартам красоты он теряет индивидуальность, становится похожим на сотни других пациентов пластических хирургов. Но при этом помнит себя в молодости — картинка из памяти не совпадает с реальностью.

«Я стараюсь не браться за портреты тех, кто себя переделал на операционном столе. Они же как клоны, пластика делает всех одинаковыми. Мама Сильвестра Сталлоне так натянула кожу лица, что похожа на Майкла Джексона», — сказал художник.

Как отметил Сафронов, он старается обсудить с недовольными клиентами получившийся портрет, старается выполнить работу так, чтобы она понравилась. И только если человек попадается чересчур капризный, мастер возвращает деньги и отказывается писать картину. Такое в его карьере случалось, некоторые люди выводили художника из себя, но это случалось очень редко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никаса Сафронова ожидает судебное разбирательство из-за предполагаемого внебрачного сына. Как известно, он не из тех мужчин, которые не признают собственных детей. Из шести известных наследников художника только один рожден в официальном браке. Почему же теперь возник спор?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео