Никас Сафронов рассказал, с каких звезд не любит писать портреты

Художник Сафронов: стараюсь не браться за портреты тех, кто сделал пластику

Народный художник России Никас Сафронов не любит писать портреты людей, которые делали пластические операции. Об этом он рассказал в интервью журналистам NEWS.ru. По его словам, как бы хорошо ни была выполнена работа, результатом остаются довольны не все, потому что не узнают собственные лица на холстах.

Причину такого явления Сафронов разгадал. По его мнению, операции лишают человека индивидуальности. В стремлении соответствовать стандартам красоты он теряет индивидуальность, становится похожим на сотни других пациентов пластических хирургов. Но при этом помнит себя в молодости — картинка из памяти не совпадает с реальностью.

«Я стараюсь не браться за портреты тех, кто себя переделал на операционном столе. Они же как клоны, пластика делает всех одинаковыми. Мама Сильвестра Сталлоне так натянула кожу лица, что похожа на Майкла Джексона», — сказал художник.

Как отметил Сафронов, он старается обсудить с недовольными клиентами получившийся портрет, старается выполнить работу так, чтобы она понравилась. И только если человек попадается чересчур капризный, мастер возвращает деньги и отказывается писать картину. Такое в его карьере случалось, некоторые люди выводили художника из себя, но это случалось очень редко.

