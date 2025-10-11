«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов

Сергей Добровинский
Роды прошли благополучно.

Фото: 5-tv.ru

В Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов

Акушеры перинатального центра в Улан-Удэ зафиксировали младенца с рекордным весом. На свет появилась девочка весом почти в семь килограммов, сообщили КП в Республиканском перинатальном центре Эхын-Баяр.

«На свет появилась очаровательная девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Настоящий богатырь среди малышек!» — отметили в учреждении.

Несмотря на то, что такой вес мог сделать роды тяжелыми, благодаря высокому профессионализму команды все прошло благополучно. Медики искренне поздравили счастливую семью с рождением дочери и пожелали девочке расти в любви.

Ранее 5-tv писал, что в России может появиться государственная платформа «мам-шеринга» для бесплатной аренды детских вещей. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла соответствующую инициативу на рассмотрение в Госдуму. Этот сервис может снять финансовую нагрузку с молодых родителей.

