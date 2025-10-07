«Не только радость, но и расходы»: в России могут создать социальный «мам-шеринг»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Речь идет про социальную платформу для бесплатной аренды детских вещей.

Социальная аренда детских товаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В РФ может появиться социальная платформа для бесплатной аренды детских вещей

В России может появиться государственная платформа «мам-шеринга» — сервис для бесплатной аренды детских вещей. Такую инициативу на рассмотрение в Госдуму внесла председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Текст ее обращения изучило издание Life.ru.

По идеи Волынец, подобный сервис может снять финансовую нагрузку с молодых родителей. Ведь рождение ребенка приносит не только радость, но повышенные расходы.

Она уточнила, что многие детские товары стоят дорого, а используются всего пару месяцев. При этом за столь короткий они не успевают износиться.

«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребенка россиян не останавливала необходимость неизбежных расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и другие. В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного „мам-шеринга“ — социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе», — подчеркнула Волынец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России увеличат пособие по беременности и родам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео