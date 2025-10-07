«Не только радость, но и расходы»: в России могут создать социальный «мам-шеринг»

В РФ может появиться социальная платформа для бесплатной аренды детских вещей

В России может появиться государственная платформа «мам-шеринга» — сервис для бесплатной аренды детских вещей. Такую инициативу на рассмотрение в Госдуму внесла председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Текст ее обращения изучило издание Life.ru.

По идеи Волынец, подобный сервис может снять финансовую нагрузку с молодых родителей. Ведь рождение ребенка приносит не только радость, но повышенные расходы.

Она уточнила, что многие детские товары стоят дорого, а используются всего пару месяцев. При этом за столь короткий они не успевают износиться.

«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребенка россиян не останавливала необходимость неизбежных расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и другие. В целях повышения рождаемости прошу содействовать развитию инициативы государственного „мам-шеринга“ — социальной аренды оборудования и вещей для детей на безвозмездной основе», — подчеркнула Волынец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России увеличат пособие по беременности и родам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.