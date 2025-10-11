«Испытание, для которого нет слов»: сын Марии Погребняк заболел ковидом

Сын Марии Погребняк заболел ковидом

Блогер Мария Погребняк заявила, что ее младший сын Володя заболел коронавирусом. Симптомы у годовалого мальчика проявились вечером 10 октября.

«У нашего солнышка температура под сорок градусов. Его рвало, а глаза смотрели на меня стеклянно и не понимали, что происходит», — рассказала блогер в своем Telegram-канале, опубликовав фото положительного теста на коронавирус.

Результаты теста. Telegram/ mariapoga_ /Mariapogas

По словам Марии, это были «самые долгие и страшные вечер и ночь». Родители вызвали скорую, медики поставили малышу зловещий диагноз. Погребняк подчеркнула, что они с мужем больше всего боялись, что сын заболеет именно ковидом.

Сегодня утром сыну блогера стало легче, температура сбилась, он даже стал улыбаться. Мария поделилась с подписчиками своими мыслями при виде болеющего сына.

«У меня в голове одна мысль: мы, взрослые, как-то справляемся, а вот смотреть, как твой ребенок, беззащитный человечек, борется с этой гадостью — это такое испытание», — написала она.

