На отдельных трассах России расширят зону повышенной скорости до 110 км/ч

Дарья Корзина

Решения по параметрам движения готовят после модернизации дорожных участков и анализа транспортной нагрузки.

Фото: © РИА Новости/Алексей Колчин

На ряде федеральных трасс повысят разрешенную скорость до 110 км/ч

Росавтодор может увеличить разрешенную скорость до 110 км/ч на ряде участков уже к концу текущего года. Об этом сообщили Коммерсантъ в Автодоре. Речь, в частности, идет о трассе «Таврида» в Крыму, а также о магистралях М-3 «Украина» и М-4 «Дон».

По данным госкомпании, около 33% сети протяженностью 1,97 тысячи километров уже переведено в режим повышенной пропускной способности. В планах — дальнейшее расширение таких зон: на М-3 «Украина» (65–124-й км) и М-4 «Дон» (933–1024-й км) соответствующие параметры движения предполагается установить после окончания реконструкции указанных отрезков.

В Росавтодоре также уточнили, что на большей части трассы «Таврида» в настоящее время действует ограничение 90 километров в час.

