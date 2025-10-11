Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме

The Guardian: Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс убит в тюрьме в Уэйкфилде

Экс-вокалист британской рок-группы Lostprophets Йен Уоткинс, существовавшей с 1997 по 2013 годы, скончался после нападения в тюрьме в Уэйкфилде, графство Уэст-Йоркшир, Англия. Об этом сообщается в материале The Guardian. Музыкант отбывал 29-летний тюремный срок (и еще шесть лет условно) за преступления сексуального характера — изнасилование, две попытки изнасилования годовалого ребенка, сговор с целью изнасилования несовершеннолетних, хранение детской порнографии и порнографии с животными.

О нападении на Уоткинса с холодным оружием полиции сообщили сотрудники тюрьмы. Прибывшие на место происшествия медики и сотрудники экстренных служб констатировали смерть музыканта. Детективы квалифицировали дело как убийство, ведется расследование. Исправительное учреждение закрыто на карантин. Известно, что инцидент произошел утром, но несмотря на быструю реакцию персонала крови избежать не удалось.

Это не первое нападение на Йена Уоткинса в тюрьме. В августе 2023 года его взяли в заложники сокамерники. Артист получил ножевые ранения, был госпитализирован и спасен. Травмы не угрожали жизни. Предположительно, его атаковали из-за долга. Зависимый от наркотиков исполнитель отказался отдавать деньги с процентами за купленные запрещенные вещества. Тогда ходили слухи, что знаменитый заключенный тратил тысячи долларов на защиту от недоброжелателей, но все равно находился в опасности.

Йен Уоткинс был арестован в 2012 году за хранение наркотиков. Полиция изъяла ноутбук музыканта и отпустила его в тур. Через месяц, когда правоохранители получили пароль от компьютера, были обнаружены хранившиеся на нем порнографические материалы, в том числе экстремального характера. Вокалист не только участвовал в изнасилованиях, но и привлекал к ним фанаток — одни становились жертвами, другие соучастницами. Вместе с Уоткинсом судили двух женщин 21 и 25 лет. Они получили 14 и 17 лет тюрьмы соответственно.

После случившегося коллеги Уоткинса по группе Lostprophets объявили, что больше не будут выступать под этим названием. В 2014-м они собрали новый коллектив No Devotion.

