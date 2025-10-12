Три человека пострадали при крушении вертолета на пляже в Калифорнии

В Калифорнии неподалеку от места проведения фестиваля «Cars and Copters» произошло падение вертолета, в результате чего пострадали три человека. Об этом 11 октября сообщило телеканал KTLA, ссылаясь на представителей местных властей.

«Три человека были госпитализированы после падения вертолета рядом с шоссе Pacific Coast Highway на пляже Хантингтон», — сообщает телеканал.

По предварительным данным, травмы получили трое прохожих, находившихся рядом с воздушным судном в момент инцидента. Оба пилота выжили. Обстоятельства и причины крушения сейчас выясняются.

Ранее в американском Нэшвилле произошла трагедия во время тандемного прыжка с парашютом — погиб инструктор, тогда как его ученик остался жив. Об этом сообщило издание People.

По данным СМИ, во время прыжка между инструктором и учеником по неизвестной причине произошло расцепление, и 35-летний мужчина сорвался вниз без парашюта.

Тело инструктора позже обнаружил полицейский вертолет на поляне в лесной зоне неподалеку от шоссе Эшленд-Сити. Второй участник прыжка выжил — его спасло дерево, в которое он врезался при падении, получив лишь незначительные травмы.

