КНР решительно ответит США на запрет китайским самолетам летать над Россией

Если Вашингтон введет запрет китайским авиакомпаниям совершать пролет над территорией России при рейсах в США или обратно, КНР даст на такую меру решительный ответ. Об этом заявил изданию РИА Новости директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете, профессор Чжэн Аньгуан.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая», — сказал он в интервью агентству.

Ранее западное издание Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России. Американские перевозчики давно недовольны тем, что не имеют права пролетать над территорией РФ, в то время как такая возможность есть у китайских авиакомпаний.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 1 ноября или раньше США введут пошлину на товары из Китая в 100%. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.



