Экипаж танка Т-80БВМ 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил замаскированный пункт, передал координаты, и танкисты нанесли точные удары, уничтожив фортификационные сооружения и живую силу.

Наводчик-оператор «Рыжий» сообщил, что склад боеприпасов был уничтожен с третьего выстрела, а по живой силе стреляли точечно, израсходовав около 20 снарядов. Командир «Аза» отметил, что основные цели — опорные пункты и поддержка штурмовых групп. Уничтожение пункта ослабило оборону ВСУ, обеспечив продвижение наших войск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

