Готовь сани осенью: когда лучше брать билеты в новогодний отпуск

Сергей Добровинский
Наиболее стабильна цена на плацкарт — она не растет ближе к дате отправления.

Когда лучше всего брать билеты на поезд на Новый год

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В «Туту» напомнили о необходимости заранее покупать билеты на поезда в праздники

Чтобы приобрести билеты на лучшие места в поезде на Новый год, покупать их следует как можно раньше. Это касается не только периода новогодних праздников, но и пиковых сезонов в целом. Об этом «Известиям» заявил директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов.

«Не стоит покупать железнодорожные билеты в последний момент. Хотя цены и остаются стабильными вплоть до нескольких дней до отправления, удобные места разбирают сразу после открытия продаж, а в школьные каникулы или в праздничные выходные можно и вовсе остаться без билетов», — отметил эксперт.

Наиболее стабильна цена на плацкарт — она не растет ближе к дате отправления, в отличие от цены на поездку в купе. В разные сезоны стоимость железнодорожных билетов меняется в зависимости от текущих коэффициентов.

Например, с 9 по 31 января путешествие обойдется на 20% дешевле, а с 13 июня по 31 августа — на 20% дороже. Кроме того, больше придется отдать за билет на поезд, отбывающий в выходные, выгоднее всего — ехать в начале недели или ночью. При этом цены на ночные рейсы чаще меняются.

Ранее 5-tv.ru писал, куда россияне намерены лететь на зимних каникулах. В сентябре спрос на новогодние туры вырос в два раза, одними из самых популярных заграничных направлений стали Турция, Арабские эмираты, Таиланд, Мальдивы и Египет.

