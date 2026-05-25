Филипп Киркоров подал в суд на Telegram-канал из-за фейков о его долгах

Народный артист России Филипп Киркоров обратился в суд из-за публикаций о якобы имеющейся у него задолженности за коммунальные услуги. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил адвокат певца Роман Кузьмин.

По словам юриста, претензии артиста адресованы не изданию Life, а Telegram-каналу SHOT, который первым распространил информацию о долгах исполнителя.

«Скандальную и недостоверную статью опубликовал Telegram-канал SHOT, к нему и претензии, а не к Life. Опубликованные SHOT сведения о задолженности артиста по коммунальным платежам не соответствуют действительности: артист всегда вовремя уплачивает за коммуналку. Тем самым Shot вводит в заблуждение своих читателей и порочит народного артиста России», — заявил Кузьмин.

Кроме того, защита Киркорова считает незаконным распространение сведений о недвижимости исполнителя. Речь идет о данных о квартирах артиста, их количестве, площади, стоимости и местонахождении.

«SHOT в нарушение закона и без согласия самого артиста распространил персональные сведения о квартирах артиста, их количестве, площади, стоимости и адресах с привязкой к улицам и месторасположению», — отметил адвокат.

По словам Кузьмина, сторона певца будет добиваться защиты гражданских прав в судебном порядке.

«Будем защищать свои гражданские права в суде. Иски будут подаваться ко всем, кто порочит народного артиста России, без исключения», — заявил представитель Киркорова.

Поводом для судебных претензий стала публикация Telegram-канала SHOT, появившаяся в феврале. В ней утверждалось, что у Филиппа Киркорова якобы образовалась задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере более полумиллиона рублей.

