«Ни бренда, ни кэша»: у звезды «Пацанок» украли на рынке почти 150 тысяч рублей

У звезды «Пацанок» Костьи Купер украли на рынке «Садовод» 148 тысяч рублей

Финалистка пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» Костья Купер (настоящее имя — Виктория Беляева. — Прим. ред.) лишилась солидной суммы на столичном рынке «Садовод». Об этом сообщила сама Виктория в соцсетях.

Девушка приехала за оптовой партией футболок для собственного бренда одежды, обналичила деньги и отправилась по торговым точкам. Свернув пару магазинов, она машинально бросила портмоне в пакет со свежими покупками.

Спустя какое-то время Купер заметила, что кошелек раскрыт, а от 148 тысяч рублей не осталось и следа. На просьбу просмотреть видео с камер наблюдения продавцы и сотрудники рынка ответили твердым отказом, а случайные прохожие хором заявили, что ровным счетом ничего подозрительного не видели.

«Ни бренда, ни одежды, ни кэша», — прокомментировала ситуацию Купер.

Костья Купер (она же Костик Каспер) родилась 16 июля 1998 года в Чебоксарах. Детство провела в неблагополучной семье: отец отбывает срок за убийство, мать неоднократно судима за неуплату алиментов.

С трех до семи лет находилась в детдоме, позже ее забрала бабушка. Широкую известность получила в 2020 году как самая брутальная участница пятого сезона «Пацанок» на телеканале «Пятница!». Ведет блог и развивает собственный бренд одежды.

