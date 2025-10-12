Страны Запада не принимают любые голоса, озвучивающие разумные мысли о России. Такое мнение высказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Политик указал на сильную степень ненависти.

«Сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно пробурить, даже используя американский бур <…> голоса, которые говорят что-то разумное — их сразу же топят в волнах ненависти», — пояснил он.

По его словам, этот голос закрывает для самих европейцев возможности каким-либо способом отыскать любые нюансы в отношении с Москвой. Он отметил доверчивость Европы всем «голословным обвинениям» в сторону России.

До этого, 11 октября, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, что риторика политиков стран Евросоюза (ЕС) против России изначально направлена на усиление личной власти в рамках альянса. Как он уточнял, «кризис — хороший способ централизовать власть в Евросоюзе».

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС оплатит новые системы ПВО для Украины за счет замороженных российских активов.

