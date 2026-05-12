Литва призвала Европу забыть о переговорах и начать давить на Россию

Вильнюс настаивает на силовом сценарии.
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Евросоюзу следует отказаться от поиска «конкретного человека» для переговоров с Москвой и вернуться к политике давления. Об этом сообщает Reuters.
«Дело не в выборе кого-то. Нужно перейти к основам, а главное — подготовить наши инструменты для давления на Россию», — передает агентство слова Будриса.
Позицию литовского министра поддержали глава европейской дипломатии Кая Каллас и ряд глав МИД стран ЕС. Они настаивают, что прежде чем даже думать о переговорах, необходимо усилить нажим и согласовать единые требования к Москве.
Этот жесткий подход резко контрастирует с настроениями в других столицах союза — Финляндия ранее высказывалась в пользу диалога, а в Германии уже активно присматриваются к кандидатурам посредников для общения с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что посредником между Россией и Европой на переговорах может быть кто угодно. Самое важное — иметь желание возобновить контакты с Москвой.
