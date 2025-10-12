Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться с РФ о мирном разрешении конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией. Об этом белорусский лидер заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, Зеленский должен принять предложение президента РФ Владимира Путина о мирном разрешении конфликта и сесть за стол переговоров с ним.

«Счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потому надо сесть и договориться», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что во многом решение ситуации вокруг Украины осложняется позицией самого Зеленского.

«Мы получаем массу информации, что здесь дело не в США, которые очень хотят продвижения, не в России, которая готова к движению, и не в европейских лидерах», — отметил Лукашенко.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, чтобы решить кризис дипломатическим путем, однако Зелинский после начала СВО запретил переговоры с Москвой на законодательном уровне. Впервые после весны 2022 года российская и украинская делегации встретились летом 2025 года. Контакты позволили наладить обмен телами и пленными, однако к компромиссам на поле боя стороны пока не пришли.

Путин не исключал возможности встречи лично с Зеленским — если это будет четко организованная, конструктивная встреча. Киев, в свою очередь, для нее предпосылок не давал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг постановки Киеву американских ракет Tomahawk.

По мнению белорусского лидера, президент США может еще не раз поменять свое решение и, например, не дать Украине оружие.

