Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Президент США может еще не раз поменять свое решение и, например, не дать Украине оружие.

Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk

Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал успокоиться касательно ситуации вокруг постановки Киеву американских ракет Tomahawk. Об этом глава Республики заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. Я как-то говорил уже, может даже и вам, что у нашего друга американского президента Дональда Трампа определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам, прежде всего», — сказал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, президент США может еще не раз поменять свое решение и, например, не дать Украине оружие.

В начале октября Трамп сказал, что почти утвердил поставку Tomahawk Киеву. Чтобы принять окончательное решение, ему якобы нужно узнать, как будет использовано данное оружие.

Также в беседе с Зарубиным Александр Григорьевич заявил: проблема в урегулирования украинского кризиса в большей степени заключается в главе киевского режима Владимире Зеленском. Президент Белоруссии признался, что сначала обвинял во всем Европу. Однако сейчас у него иной взгляд на происходящее.

«Здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше <…> в Зеленском проблема», — подытожил политик.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко назвал «чепухой» слова Зеленского об урегулировании конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео