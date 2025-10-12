Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал успокоиться касательно ситуации вокруг постановки Киеву американских ракет Tomahawk. Об этом глава Республики заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. Я как-то говорил уже, может даже и вам, что у нашего друга американского президента Дональда Трампа определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам, прежде всего», — сказал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, президент США может еще не раз поменять свое решение и, например, не дать Украине оружие.

В начале октября Трамп сказал, что почти утвердил поставку Tomahawk Киеву. Чтобы принять окончательное решение, ему якобы нужно узнать, как будет использовано данное оружие.

Также в беседе с Зарубиным Александр Григорьевич заявил: проблема в урегулирования украинского кризиса в большей степени заключается в главе киевского режима Владимире Зеленском. Президент Белоруссии признался, что сначала обвинял во всем Европу. Однако сейчас у него иной взгляд на происходящее.

«Здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения здесь, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше <…> в Зеленском проблема», — подытожил политик.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лукашенко назвал «чепухой» слова Зеленского об урегулировании конфликта.

